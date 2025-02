Justcalcio.com - Plusvalenze Napoli, la Procura Figc chiede di nuovo gli atti ai pm|Primapagina

Leggi su Justcalcio.com

2025-02-19 18:27:00 Calciomercato.com riporta quanto segue:, ladigliaiCalciomercato.com Home Ansa –, ladigliai pm Nuovi sviluppi nella vicenda che riguarda ile il presidente Aurelio De Laurentiis, per il quale ladi Roma ha chiesto il rinvio a giudizio nell’ambito del procedimento aperto sull’ipotesi di reato per falso in bilancio in relazione alle annate della SSC2019, 2020 e 2021: ora anche ladellapotrebbe riaprire il filone sportivo.