PlayStation Sony non ha obbligato i team a sviluppare live service rivela Shuhei Yoshida

, ex presidente dei Worldwide Studios di, ha chiarito un punto fondamentale riguardo alla strategia deiadottata dall’azienda negli ultimi anni. Secondoquindi, il colosso giapponese non ha mai imposto ai suoi studi dititoli di questo genere.Durante un’intervista organizzata nel corso del podcast Sacred Symbols+ (riportata da Eurogamer), l’ex dirigente ha spiegato che spesso gli studi tendono spontaneamente a seguire le grandi iniziative aziendali per aumentare le possibilità di ottenere supporto e finanziamenti per i loro progetti.“Non credo che Hermen Hulst (capo deiStudios) sia andato da ogni singolo dirigente per obbligarli agiochi. Piuttosto, si tratta di una decisione reciproca, un accordo tra le parti“, ha dichiaratonel podcast Sacred Symbols+.