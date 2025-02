Sport.quotidiano.net - Play In Out. Domizioli: "Virtus, messa in campo la giusta attenzione»

Leggi su Sport.quotidiano.net

"Inizio più che positivo con i ragazzi che hanno difeso condopo un avvio difficile, ma poi tutto è stato fatto con la". Massimiliano, coach dellaCivitanova, parla della vittoria 60-87 a Pescara contro la Bk 2.0 nella prima giornata deiIn Out. "La classifica – aggiunge – è cortissima per cui ogni partita sarà importante. Ci attende un mese e mezzo di fuoco in cui sarà fondamentale stare bene fisicamente e mentalmente". In una classifica così corta sarà importante sfruttare il fattoree domenica i civitanovesi riceveranno Mondragone, ultimo con 4 punti assieme a Bk 2.0 Pescara, mentre lane ha 14. "Può essere l’occasione per allungare il passo, ma c’è da stare molto attenti perché è un girone equilibrato". A Pescara ha esordito Gianmarco Sorrentino, il rinforzo che la dirigenza ha dato a coach