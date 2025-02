Internews24.com - Pizzi bastona Inzaghi: «Rischia di essere un fallimento questa stagione dell’Inter»

Leggi su Internews24.com

di RedazioneFausto, ex Inter, si è espresso sul momento nerazzurro e non solo dopo il derby d’Italia di Torino. Le dichiarazioniFaustoha detto la sua sul momento dell‘Inter di Simone, reduce dalla sconfitta con la Juventus. Il commento dell’ex nerazzurro sulla lotta scudetto e sulle possibilità dei bianconeri di dire la loro nella corsa al tricolore:RECUPERO – «Non penso che la Juve faccia in tempo a recuperare per il titolo, perché ci sono tre squadre davanti importanti. Magari una può crollare, ma non tutte e tre. Kolo Muani è l’uomo della svolta, è determinante ogni volta. Mi piace anche Veiga, lo vedo concentrato, efficace, ha qualità fisiche».OBIETTIVI – «Dico che la Champions rimane un obiettivo difficilissimo. Se non vincesse Champions o campionato, sarebbe unper