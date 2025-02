Ilrestodelcarlino.it - Più tasse. E in cambio?

C'è un cortocircuito che la politica non coglie, quello trae servizi. Si dice: bisogna alzare leper garantire i servizi a tutti. Si omette di dire: i servizi non sono eccelsi, non sono affatto garantiti (vedremo tra poco perché) e i tartassati non sguazzano di certo nell'oro. In questi giorni in Emilia-Romagna abbiamo assistito a una raffica di rincari a opera di Regione e Comuni: Irpef, Irap, bollo auto, ticket sanitari, biglietti dei bus, parcheggi. Rincari necessari, è stato detto, visto che il governo ha chiuso i cordoni della borsa. E questo è vero. Però manca la descrizione del rovescio della medaglia. I rincari non gravano tanto sui ricchi quanto su famiglie il cui reddito è fermo da anni (Carlino del 16 febbraio), piovono sulla testa di cittadini a cui viene chiesto di pagare un affitto di 500 euro al mese per una soffitta di 10 metri quadri (Carlino del 4 febbraio), schiacciano imprese che combattono con una produzione industriale drammaticamente in calo (Carlino del 20 dicembre 2024), colpiscono viaggiatori di ogni censo che passano ore intrappolati nel traffico (Carlino del 12 febbraio).