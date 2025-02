Lanazione.it - Più di 20mila i blitz. Ora cambiare strategia

PRATO "Abbiamo un problema di illegalità che mina praticamente soltanto un settore economico costretto a subire un danno enorme di concorrenza e di immagine". Fabia Romagnoli, vicepresidente di Confindustria Toscana Nord non nasconde l’esigenza di trovare una soluzione al fenomeno nocivo dell’illegalità economica che sta "minando la parte sana del distretto" oltre a creare un danno e una cattiva nomea di Prato a livello italiano e internazionale. "Le nostre imprese vengono visitate da parte delle aziende committenti che mandano ispettori solo perché quando sentono parlare di Prato le associano al sistema illegale e questo non fa bene alla nostra città e al tessuto economico", aggiunge Romagnoli che non vuole un "caso Prato", ma un sistema di controlli efficace con verifiche fiscali mirate e nessuna regola speciale che "proietterebbe la città in una dimensione di territorio malato.