Ilfattoquotidiano.it - Più delle fake news mi spaventa la fake interpretation. Vedi: Mattarella sulla Russia

di Francesco Grillo Si parla molto di: premesso che la questione più spinosa riguarda la scarsa capacità critica dei lettori, esse costituiscono certamente un pericolo. Si parla tuttavia meno: esse non sono invenzioni appositamente create, sono letture che non aderiscono alla realtà primaria del fatto perché ne trascurano aspetti decisivi o lo piegano in un’altra direzione. Inoltre, mentre una, per un lettore informato e critico, non è poi così difficile da scovare, unaspesso non è riconosciuta come tale nemmeno dai lettori più informati e competenti.Qualcuno potrebbe obiettare che l’interpretazione è il pane quotidiano non solo del giornalista, ma di tutti noi: come dice Nietzsche: “Non ci sono fatti, solo interpretazioni”.