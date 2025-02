Ilgiornaleditalia.it - Più del 70% pazienti guarisce da cancro seno, esperti a confronto a Udine

Al via domani la 22esima edizione di Focus sul carcinoma mammario. Gli oncologi, 'strategie terapeutiche più efficaci grazie all'innovazione' Roma, 19 feb. (Adnkronos Salute) - Ogni anno in Italia vengono diagnosticati circa 55.000 nuovi casi di tumore al, di cui oltre 1.200 solo in Friu