Ilgiorno.it - Pilota di cross schiacciato dalla moto in pista a Mantova: gravissimo trauma alla schiena

– Ha riportato unildicaduto mercoledì pomeriggio sullaTazio Nuvolari di. L’uomo ha 42 anni ed è residente ad Asiago, in provincia di Vicenza. Data la gravità delle lesioni è stato trasportato dall’elisoccorso in codice rosso – il più grave – all’ospedale di Brescia. Secondo quando riferito, ilstava effettuando alcuni giri di allenamento quando ha perso il controllo dellasullo sterrato: nella caduta il mezzo si è impennato e gli è ricaduto addosso, schiacciandolo. I carabinieri sul posto stanno effettuando i rilievi per accertare la dinamica dell’incidente.