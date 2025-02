Ilgiorno.it - Pieve regina del calciobalilla. Oltre 250 atleti da tutta Italia

Iltorna protagonista di un altro atteso evento tricolore promosso dalla Figest, Federazionena Giochi e Sport Tradizionali, disciplina sportiva associata riconosciuta dal Coni. Da domani fino a domenica l’appuntamento è con gli Open d’promossi in collaborazione con la Legana Calcio Balilla, il patrocinio e il contributo del Consiglio Regionale e del Comune. La manifestazione si svolgerà nel Centro Polivalente diFissiraga, con250 giocatori dache si sfidano in quattro intense giornate di competizione. Diverse le categorie in gioco: Pro, Semi Pro, Amatori, Femminile, Veterani, Under 19, Misto, Exclusive, Doppio con Veterano.alle competizioni la rassegna darà ampio spazio a promozione e formazione. L’apertura, domani dalle 19,30 sarà dedicata al “Quadrangolare del Lodigiano”, torneo riservato a istituzioni e partner che si sfideranno su un maxida 11 contro 11 giocatori, esperienza unica e spettacolare.