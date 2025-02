Tpi.it - Pietro Orlandi: “La persona che ha interesse ad allontanare dalla verità su Emanuela è all’interno del Vaticano”

: “Lasudelè tornato a parlare della scomparsa della sorellasostenendo, come già fatto in passato, che lasia da ricercarsidel.Ospite del podcast di Fedez e Mr. Marra, Pulp Podcast, insieme ad Alessandro Ambrosini e Francesca Immacolata Chaouqui,ha dichiarato: “Lache haadsuio penso siadelperché lì dentro sono a conoscenza della. Evidentemente è molto pesante, ogni possibilità di allontanarla a loro fa comodo. Se dico questo è perché ci sono atteggiamenti e situazioni che mi autorizzano a farlo”.Il fratello diha aggiunto: “Anche Capaldo (il magistrato che ha indagato a lungo sulla vicenda ndr) pensa che lasia interna ale che si fa di tutto perda quanto è successo a, non potrà mai uscire perché coinvolge persone troppo in alto che non possono essere toccate.