Pieni di pretese e manie, il ritratto impietoso dei Windsor fatto dalla servitù

Il 25 febbraio, nelle librerie del Regno Unito, uscirà un nuovo libro dell’esperto di corte Tom Quinn, intitolato ‘Yes Ma’am: The Secret Life of Royal Servants’. Alcuni estratti sono stati pubblicati in anteprima su ‘The Times’ e portano alla luce tutti i pettegolezzi reali dal “piano di sotto” di Buckingham Palace: quello, cioè, di camerieri, personale di cucina e cortigiani che, a condizione di mantenere l’anonimato, hanno spifferato tutti i drammi e i segreti che si consumano a corte, in privato. Le abitudini di Re Carlo Chi conosce da vicino re Carlo III sa che è un uomo molto legato alla routine. Ma il libro di Quinn dice qualcosa di più. Il sovrano avrebbe bisogno di uno stuolo di servitori per ogni minimo dettaglio della sua giornata, dal riscaldamento della tavoletta del water alla spremuta d’arancia perfettamente filtrata.