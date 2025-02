Lanazione.it - Piazza Pier Vettori, quarta spaccata in un anno al bar Francesconi: ‘Ora basta’

Firenze, 19 febbraio 2025 – Ancora una notte di paura per il Bardi. Alle 4.30 di martedì, ignoti hinfranto la vetrata del locale e si sono introdotti all’interno, mettendo a segno il quarto furto in un, il secondo nel giro di tre mesi. I ladri sono scappati con il fondo cassa e una cinquantina di pacchetti di sigarette. Sul posto si sono precipitati i titolari e i carabinieri. "Noi non ne possiamo più. Siamo penalizzati, siamo il primo scoglio tra le Cascine e il centro città. Chiediamo alla sindaca di venire a trovarci", afferma con amarezza Andrea, che gestisce il bar insieme al padre Antonio e al fratello Marco. Non è la prima volta che i ladri prendono di mira lo storico locale, aperto dal 1966. Lo scorso novembre, in un episodio analogo, due uomini incappucciati avevano sfondato la porta a vetri con un tombino e, in pochi minuti, erano fuggiti con il fondocassa e cento pacchetti di sigarette.