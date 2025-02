Piazza Affari in rialzo | Ftse Mib guadagna lo 07% Stm vola del 5%

Quotidiano.net - Piazza Affari in rialzo: Ftse Mib guadagna lo 0,7%, Stm vola del 5%

Leggi su Quotidiano.net

Procede in, che si conferma regina d'Europa in una giornata piuttosto interlocutoria per i mercati finanziari mondiali. L'indiceMiblo 0,7% a 38.823 punti, mentre lo spread tra Btp e Bund decennali tedeschi sale a 106,2 punti, con il rendimento italiano in crescita di 4,4 punti al 3,59% e quello tedesco di 3,6 punti al 3,52%. Continua a correre Stm (+5%), dopo la raccomandazione d'acquisto di Jefferies, con un prezzo obiettivo in crescita del 47% a 34 euro, quasi 10 in più di dei 24,3 euro di oggi. Seguono Leonardo (+2,54%), spinta dalle attese su un possibile aumento della spesa militare, Tim (+1,89%) e Bper (+1,76%). Seguono A2a (+1,55%) alla vigilia dei preliminari, Hera (+1,22%), Enel (+1,2%) ed Eni (+0,55%). Scisul fronte opposto Recordati (-5,68%a 56,5 euro), che si mantiene sopra ai 55,7 euro euro del collocamento del 5% concluso da Rossini nella notte.