Romatoday.it - Piano Regolatore, la Lega tira il freno: "Il nostro assessore andava coinvolto prima"

Leggi su Romatoday.it

L'aggiornamento delle norme tecniche di attuazione (NTA) delgenerale di Roma non si può ancora definire una vittoria per l'amministrazione capitolina. La delibera di giunta datata giugno 2023 è passata in assemblea a dicembre 2024, è stata pubblicata sul sito del Comune e adesso.