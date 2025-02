Ilrestodelcarlino.it - Piano di Protezione civile. Valutazioni sulla sede: ipotesi spostamento da via Cadore

Ladella, in via, che venne colpita dall’alluvione nel 2023 finendo sott’acqua, potrebbe spostarsi altrove, come già preventivato. Il Centro unificato diprovinciale – questa la dicitura corretta – è di competenza della Regione che, insieme alla Prefettura, ha detto ieri in commissione Marcello Arfelli, responsabile dell’Unità, "sta effettuando una valutazione. Trovare un nuovo posto per la struttura non è di competenza del Comune". A queste parole l’assessore comunale Giuseppe Petetta (nella foto) ha aggiunto che: "c’è una interlocuzione in corso con le altre istituzioni per individuare unapiù sicura". Il consigliere comunale del Pd, Graziano Rinaldini ha così commentato: "Si può anche restare in via, circondando il Centro unificato con un muro e posizionando un cancello adeguato.