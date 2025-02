Thesocialpost.it - Piacenza, taglialegna di 25 anni in fin di vita dopo un incidente nel bosco

Undi 25lotta tra lae la morteun graveavvenuto nel pomeriggio di lunedì nelle campagne di Pianello, in provincia di. Il giovane, di origine marocchina, ha riportato ferite gravissime mentre lavorava in una zona boschiva impervia. Le sue condizioni sono state definite “disperate” dai medici del 118 e dal personale del pronto soccorso dell’ospedale Santa Maria della Misericordia.Leggi anche:a Maiori, investito da un’auto in strada: morto 73enneIl tragiconelIl giovane stava tagliando legna insieme al fratello e a un altro uomo. Durante il lavoro, una caduta violenta gli ha causato traumi gravissimi. Il fratello, in stato di choc, ha trasportato il ferito a spalla fino a un’auto e poi fino all’area di servizio più vicina.