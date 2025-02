Ilrestodelcarlino.it - Pestaggio in carcere. Il difensore degli agenti:: "Chiederemo subito che tornino al lavoro"

I dieci uomini della polizia penitenziaria condannati a vario titolo per abuso d’autorità su un detenuto allora neldella Pulce e percosse – reati in cui sono stati riqualificati la tortura e le lesioni –, oltreché per falso nelle relazioni, potrebbero chiedere di tornare al. Glisono al momento sottoposti solo a una sospensione cautelare amministrativa dalla loro attività, che era stata decisa dall’articolazione ministeriale di competenza in base alla grave contestazione che era stata mossa e all’entità della pena prevista. Ma dopo la riformulazione fatta nella sentenza di primo grado dal giudice Silvia Guareschi, e le pene molto più contenuta di quelle chieste dal pubblico ministero Maria Rita Pantani, ora glipotrebbero chiedere di rientrare in servizio. Questa è l’intenzione che manifestano i due assistiti difesi dall’avvocato Alessandro Conti: "Ora l’accusa più grave è stata deribricata e sono state decise pene modeste.