Perugia saluta il Prefetto. Gradone: tra i Vigili del Fuoco, un profumo di buono

Presso il Comando Provinciale deideldisi è svolta oggi una cerimonia istituzionale in onore delArmando, prossimo al pensionamento.All’evento hanno preso parte il Comandante Provinciale, ing. Valter Cirillo, il Direttore Regionale, ing. Marisa Cesario, e numerosi funzionari e operatori del Corpo. Nel corso degli interventi, Cirillo e Cesario hanno evidenziato l’importanza della collaborazione tra l’amministrazione deidele il, sottolineando il clima di fiducia e unità creato negli anni, fondamentale per garantire la sicurezza della comunità.Nel suo discorso, ilha espresso gratitudine per l’esperienza vissuta ae ha reso omaggio al lavoro deidel, ricordando con emozione come, in quarant’anni di servizio, abbia sempre percepito tra loro “undi”.