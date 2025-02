Lanazione.it - Perugia, minorenne trovato a lavorare in sartoria: gestore e genitori denunciati

, 19 febbraio 2025 – Lavorava in un’impresa dicon sede a, ma da un controllo della guardia di Finanza è emerso che si trattava di unche non aveva compiuto il periodo obbligatorio scolastico di 10 anni. Durante l’attività sono stati identificati anche tre dipendenti risultati non regolarmente assunti in base alle verifiche delle fiamme gialle del comando provinciale guidato dal generale Carlo Tomassini. Il datore di lavoro è stato quindi segnalato alla procura della Repubblica diper aver impegnato un minore che non aveva compiuto il periodo obbligatorio scolastico di 10 anni, mentre idel ragazzo sono statisempre per la normativa sul lavoro minorile per l’omessa vigilanza. Il controllo è stato compiuto nell'ambito del rafforzamento delle attività di vigilanza economica sul territorio svolte dal comando provinciale della guardia di finanza.