Perseguita la compagna Ma la vittima lo perdona all’arrivo della polizia

Aveva chiesto aiuto alle forze dell’ordine per sfuggire al compagno ossessionato da una gelosia morbosa e asfissiante. Quando laè intervenuta per notificare all’uomo il divieto di avvicinamento disposto dal giudice per le indagini preliminari, lei ha però ritrattato tutto, dichiarando di essersi già riappacificata con lui. Protagonistavicenda è una donna riminese che, dopo mesi di persecuzioni, aveva denunciato il 35enne, difeso dall’avvocato Ninfa Renzini, con cui aveva avuto una relazione complicata contraddistinta da momenti di tensione e da continui litigi. Il caso era stato preso in carico dalla Procura di Rimini che ha attivato le procedure previste dal "codice rosso". Lasi era presentata in questura a novembre 2024, raccontando una lunga serie di atti persecutori: pedinamenti, appostamenti sotto casa e sul luogo di lavoro, raffiche di telefonate e videochiamate ad ogni ora del giorno enotte, messaggi continui e persino danneggiamenti alla sua auto.