Perozzi (Vitaly): scambi in crescita, bisogna diversificare per non subire l'onda di ritorno dei dazi americani

“L'Italia ha un potenziale straordinario sui mercati esteri, ma servono strumenti adeguati per farlo fruttare. Il mio obiettivo è creare una struttura che aiuti gli imprenditori italiani a giocare da protagonisti a livello globale”. A dirlo è Salvatore, imprenditore italiano alla guida del gruppoSpa. «Stiamo lavorando a una private bank dedicata agli imprenditori che intendono espandere il proprio business a livello internazionale sotto il segno del Made in Italy. Dopo anni die consolidamento nel settore finanziario e tecnologico, il nostro gruppo guarda con interesse ai mercati emergenti dell'Europa orientale e del Medio Oriente, aree che offrono opportunità, ma anche sfide, per chi vuole investire». Italia-Est Europa: un legame commerciale in evoluzione. L'export italiano verso l'Est Europa ha registrato nel 2023 unasignificativa in alcuni Paesi strategici: +7,5% in Romania e +8,3% nella Repubblica Ceca, confermando il ruolo dell'Italia come partner chiave nella regione.