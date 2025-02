Torinotoday.it - Perizia psichiatrica e consulenza medica: la strategia per scagionare il conte accusato del tentato omicidio col machete a Torino Mirafiori

Leggi su Torinotoday.it

IlPietro Costanzia di Costigliole era capace di intendere e di volere quando ha colpito più volte con unun ragazzo di 24 a, in via Panizza (quartiere)? Oggi, mercoledì 19 febbraio 2025, si è aperta l’udienza preliminare per fare chiarezza su questo agguato del 18.