Periferie madre Cutolo | Portare bellezza per sconfiggere il brutto

“Cos’è cambiato a Napoli dopo la morte di mio figlio? C’è consapevolezza di dover fare tanto, che è anche sensibilizzare le istituzioni e la società civile sul fatto che se non portiamoin ogni dove non si risolverà mai il problema, perché resterà sempre ilche prenderà sopravvento sul bello com’è successo a mio figlio, ucciso da un ragazzo che non ha mia vissuto quello che viveva mio figlio in termini di musica, arte,e famiglia”. Così Daniela Di Maggio,del giovane musicista napoletano Giovanbattistaucciso un anno e mezzo fa, in ingresso alla Camera dei Deputati per un’audizione in commissione degrado città e. “Noi siamo qui proprio per fare in modo che questi ragazzi non esistano più in queste condizioni di disagio – continua Di Maggio – ma che possano conoscere anche loro che cos’è il bello, la rivoluzione Giògiò”.