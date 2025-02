Metropolitanmagazine.it - Perfume Street e Borsalino lanciano il profumo Black Iris (e segnano l’ingresso del brand nel beauty)

: si tratta di una nuova fragranza nata dopo l’accordo di licenza siglato lo scorso anno con tra le due aziende.è società che fa capo a di DPLG, e si occupa appunto di gestire le licenze. Per creare questo nuovo(che segna anchedinel mondo del),ha sfruttato due forze creative: la famosa creatrice di fragranze Chantal Roos con la stella nascente Nicolas Bonneville.Si tratta di un prodotto esclusivo: l’eau de parfum ha debuttato esclusivamente in 14 duty-free delle principali città internazionali. Tra queste ci sono Parigi, Roma, Venezia, Nizza, Praga, Bucarest, Londra e Belfast. Successivamente sarà lanciato in selezionati rivenditori di lusso, e nelle boutiquein tutto il mondo a partire dal prossimo mese.