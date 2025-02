Perdita del Bayern non ciò che il Celtic meritava ma afferma che la credibilità europea di Hoops è stata ripristinata

Leggi su Justcalcio.com

2025-02-19 00:44:00 Non si placano le voci a seguito dell’ultima notizia. Senza troppi giri di parole, andiamo subito al sodo:Brendan Rodgers ha insistito sul fatto che la sconfitta aggregata straziante delcontro ilMonaco non era ciò che la sua squadra.Ilè stato a pochi passi dal forzare il tempo supplementare all’Allianz Arena dopo aver guidato il gol del secondo tempo di Nicolas Kuhn che ha livellato il pareggio.Ma Alfonso Davies ha segnato al quarto minuto di interruzione del tempo per far cadere il lato scozzese nei modi più crudi e annullare ciò che era un coraggioso display da parte dei perdenti.Il capoo ha detto ad Amazon Prime Video: “Lo era a suckerpunchnon ciò che i giocatorino particolarmente alla fine.“Hanno dato così tanto al gioco.