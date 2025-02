Ilgiorno.it - Perde un figlio in un incidente: ora la mamma lancia un appello ai genitori: “Uniamoci per superare il dolore”

Sondrio, 19 febbraio 2025 - Ci sono dolori troppo grandi da affrontare da soli come la perdita di un. Baratri neri dove nessun appiglio esiste lungo le giornate che scorrono inesorabili tutte uguali come grani di rosari. Sono coltelli che trafiggono ogni singolo istante del giorno quando all'improvviso ritorna il profumo dei sorrisi di chi non c'è più e i ricordi sono becchi d'avorio duri e freddi che scavano il cuore. Per questo c'è chi sceglie di condividere momenti di autentica umanità con chi sta provando lo stessoper trasformare questa prova straziante in un circolo d'amore che possa alleviare in qualche modo il tormento. Nasce così “Un cerotto al cuore” grazie aSylvia Pinska, polacca, che lo scorso dicembre a Sondrio ha perso suoVito. SONDRIO,MORTALE SS38 - foto (ANSA/ANP) L’Vito Solimine di soli 21 anni, che risiedeva a Villa di Tirano, scomparso in unstradale a Sondrio sulla tangenziale all'altezza dello svincolo in corrispondenza della Motorizzazione Civile.