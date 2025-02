Cultweb.it - Perché New York si chiama La Grande Mela? Il motivo è più particolare di quanto si pensi

Newè conosciuta con molti soprannomi, ma “” è senza dubbio il più famoso. L’origine di questa espressione risale agli anni ’20 del Novecento e ha legami con il mondo delle corse dei cavalli. Il termine è stato utilizzato per la prima volta in un contesto scritto dal giornalista sportivo John J. Fitz Gerald del NewMorning Telegraph. Fitz Gerald sentì alcuni fantini e addestratori riferirsi a Newcome “the Big Apple” (appunto) per descrivere le grandi opportunità offerte dagli ippodromi della città rispetto a quelli più piccoli e meno prestigiosi.Un’immagine della Statua della Libertà al tramonto sulla baia di New– Fonte: PixabayNegli anni successivi, il termine si diffuse tra i musicisti jazz. Negli anni ’30 e ’40, Newera il centro della scena jazz statunitense, e i musicisti iniziarono a usare “Big Apple” per indicare il palcoscenico più ambito per chi voleva emergere.