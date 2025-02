Tuttivip.it - “Perché Lorenzo Spolverato vincerà”. Grande Fratello, la notizia arriva da fuori. E se lo dice lui…

Con la finale del2025 prevista per fine marzo, cresce l’attesa per scoprire chi si aggiudicherà la vittoria. Tra i concorrenti più quotati emerge il nome di, primo finalista ufficiale del reality condotto da Alfonso Signorini. In un’intervista al settimanale “Chi”, l’ex partecipante Luca Calvani ha dichiarato: “mi sembra lanciatissimo a furor di popolo”, pur sottolineando che, a suo avviso, il concorrente ha mostrato il lato peggiore di sé negli ultimi mesi.Tuttavia, la competizione rimane aperta, con altri concorrenti determinati a conquistare il montepremi. Helena Prestes, rientrata recentemente nella casa, ha movimentato le dinamiche del gioco, interrompendo l’amicizia con Zeudi Di Palma e avvicinandosi a Javier Martinez. Anche Zeudi e Javier godono di un forte sostegno da parte del pubblico, aumentando le loro possibilità dire in finale.