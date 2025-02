Gqitalia.it - Perché in Paternal Leave Luca Marinelli interpreta un personaggio che è un po' l'opposto di M – Il figlio del secolo

sintetizza la storia di, presentato alla Berlinale 2025 e in arrivo prossimamente in Italia distribuito da Vision in questo modo: «Quello che vediamo è un padre che scappa e una figlia che lo rincorre».Il film ha al centro una ragazzina tedesca quindicenne (Juli Grabenhenrich) che, dopo aver scoperto l’identità del padre, Paolo () parte senza dire nulla alla madre per andare a conoscerlo.Per l’attrice Alissa Jung, al suo primo film come regista, si tratta di un debutto in famiglia. Jung, infatti, è la moglie dima, ci tiene specificare lui, «durante le riprese il nostro è stato un rapporto assolutamente professionale, lei era la regista, io l’attore. Anzi, forse mi ha fatto un provino senza che ne accorgessi», ride. «Sul serio, non c’è una persona nella mia vita che io conosca altrettanto bene e nella quale abbia altrettanta fiducia.