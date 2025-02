Oasport.it - Perché Errani/Paolini si sono ritirate prima di giocare? Cos’è successo a Dubai

Jasminee Saranon hanno giocato l’ottavo di finale del torneo di doppio nel WTA 1000 di. L’incontro era stato rinviato durante la giornata di ieri a causa della pioggia che si è abbattuta sulla località emiratina e che aveva scombussolato il programma. L’incrocio con la coppia composta dalla russa Alexandra Panova e l’ungherese Fanny Stollar non ha però avuto luogo,le azzurre sidi scendere in campo.Le Campionesse Olimpiche hanno abbandonato il torneo come ci si poteva aspettare dopo quantoin mattinata: Jasminesi era infatti infortunata durante l’ottavo di finale del torneo di singolare disputato contro la statunitense Sofia Kenin. La toscana aveva perso il primo set per 6-4 e in apertura della seconda frazione ha impuntato il piede destro, facendosi male alla caviglia.