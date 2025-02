Oasport.it - Perché Emma Raducanu è scoppiata in lacrime a Dubai? Cos’è successo e lo stalker allontanato

indurante il secondo turno del WTA 1000 di, in corso di svolgimento sul cemento degli Emirati Arabi Uniti. Nel corso del terzo set contro Karolina Muchova, la britannica si è avvicinata alla giudice di sedia e lehanno iniziato a solcarle il visto, prontamente rincuorata dall’avversaria e dall’arbitro.La numero 61 del mondo era comprensibilmente scossa dalla presenza di un uomo in prima fila che le aveva già dato fastidio il giorno precedente. A spiegare meglio quanto accaduto è stata una nota ufficiale diffusa dalla WTA: “Lunedì 17 febbraio,è stata avvicinata in un luogo pubblico da un uomo che ha mostrato un comportamento ossessivo. Lo stesso individuo è stato identificato nelle prime file durante la partita dimartedì alDuty Free Tennis Championships e successivamente espulso“.