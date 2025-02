Per le famiglie italiane che beneficiano del sostegno scattano gli adeguamenti al costo della vita previsti dalla legge L' incremento sarà dello 08% e riguarderà sia l' importo minimo che quello massimo dell' assegno

Iodonna.it - Per le famiglie italiane che beneficiano del sostegno, scattano gli adeguamenti al costo della vita previsti dalla legge. L'incremento sarà dello 0,8% e riguarderà sia l'importo minimo che quello massimo dell'assegno

Nel complesso e mutevole panoramae misure diai cittadini, l’Unico Universale, si configura come uno strumento di cruciale importanza per ilallecon figli a carico. Introdotto nel 2022, è stato modificato diverse volte, fino a inglobare e unificare, quindi a semplificare, i vari aiuti economici precedentemente esistenti. L’Istat fotografa un’Italia con più poveri e più donne disoccupate XUnico Inps febbraio 2025, ma quando?L’, Unico in quanto ha sostituito e integrato diverse misure dipreesistenti come gli assegni familiari e il bonus bebè, e Universale, poiché è rivolto, indipendentemente dai limiti di ISEE, a tutte lecon figli a carico fino all’età di 21 anni e senza limiti di età in caso di figli disabili, arriva mensilmente, e il pagamento di febbraio, dovrebbe avvenire proprio in questi giorni.