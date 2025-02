Ilrestodelcarlino.it - Per il (non) compleanno di Rossini un mese intero di festeggiamenti

Venticinque appuntamenti divisi tra concerti, conferenze, spettacoli di danza, attività per i piccoli, laboratori. Da domani e fino a tutto il 14 marzo torna il (Non)di. Per ildelle Settimaneane, Comune a Amat, con varie istituzioni musicali e scolastiche, hanno presentato ieri una ricca proposta di eventi che ruotano attorno ae alla sua opera. Rof, Fondazione, Conservatorio, Ente Concerti, Ente Olivieri, Museo nazionale, Sistema Museo, Fondazione Pescheria, Orchestra Sinfonica, Circolo amici della lirica, Biblioteca e Musei Oliveriani, Liceo Marconi, Cimp, Concorso musicale, Città di Pesaro e persino Moto Club Benelli: tutti uniti per un programma di eventi di grande interesse. "La volontà – ha detto l’assessore Daniele Vimini – è rappresentareattraverso tutte le forme d’arte, quindi non solo la musica.