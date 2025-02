Linkiesta.it - Per gli aiuti all’Ucraina, l’Europa si è già impegnata più degli Stati Uniti

Leggi su Linkiesta.it

Negli ultimi tre anni, non solo le cause della guerra in Ucraina, ma anche l’origine e l’entitàinternazionali sono state oggetto di disinformazione. Nei circoli filo-russi e tra coloro contrari all’assistenza a Kyjiv si è diffusa una narrazione conveniente per chi parla di «guerra per procura» trae Russia: l’idea cheabbia avuto un ruolo marginale, lasciando agli americani il peso principale del supporto militare. Questo racconto, oltre a essere fuorviante, serve anche a giustificare l’esclusione dell’Unione Europea e del Regno Unito dai negoziati tra Donald Trump e Vladimir Putin.Tuttavia, i numeri raccontano un’altra storia. I Paesi dell’Ue e le istituzioni comunitarie hanno contribuito con oltre la metà dei circa quattrocento miliardi di euro destinati, impegnando 202,6 miliardi, a fronte dei centodiciannove miliardi stanziati dagli, dei 27,2 del Regno Unito, dei 15 miliardi della Norvegia e dei 12,4 del Canada.