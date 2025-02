Quifinanza.it - Pensioni per influencer e youtuber, le nuove regole dell’Inps

Il sistema previdenziale italiano deve andare alla stessa velocità dei cambiamenti del mercato del lavoro e della nascita delle suefigure. È questo il messaggio, quanto mai chiaro, che l’Inps ha elaborato nella sua ultima circolare rivolta alleposizioni lavorative, come, le quali hanno diritto ad andare in pensione e, dunque, anche il dovere di versare i contributi e pensare alla propria previdenza. Per ogni figura l’Istituto nazionale di previdenza sociale ha previsto degli inquadramenti, che potranno rendere d’ora in più chiaro il meccanismo di versamento dei contributi.LeperCosì come scrive l’Inps nella sua circolare, l’inquadramento previdenziale e contributivo dei creatori di contenuti digitali (acronimo DCC) ha il principale fine di facilitare la gestione degli obblighi fiscali e contributivi legati a questeprofessioni che, nella maggioranza dei casi, interessano i più giovani.