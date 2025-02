Juventusnews24.com - Peeters saluta la Juventus dopo 5 anni: è ufficiale il suo trasferimento al Las Vegas Lights! Il comunicato

è fatta per l'addio di Peeters con la Juventus Next Gen: il comunicato del club bianconero sul passaggio al Las Vegas Light.

COMUNICATO – «Dopo oltre cinque anni in bianconero, Daouda Peeters lascia la Juventus e passa a titolo definitivo al Las Vegas Lights FC. Il centrocampista belga, arrivato a Torino nel gennaio 2019, ha raccolto nel complesso 64 presenze con la Next Gen (12 in questa stagione), anche nel periodo in cui si chiamava Juventus Under 23. Il classe 1999 nato in Guinea ha fatto anche il suo esordio in Prima Squadra, giocando una partita con la Juventus il 29 luglio 2020, in trasferta contro il Cagliari nella penultima giornata di Serie A di quel campionato.