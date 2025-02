Ilgiorno.it - Pedofilo arrestato a Linate: il 30enne aveva oltre 5mila foto e video rubati in bagni e spogliatoi pubblici

Milano, 19 febbraio 2025 – Filmava di nascosto bambini e donne in. Ad accorgersi di quel telefono posizionato ad arte tra i divisori di una toilette dell’aeroporto di, è stata una bambina di 5 anni lo scorso ottobre. Ed è grazie a lei se il presuntoè statoin flagranza dalla polizia (ed è poi rimasto in carcere, dove si trova tuttora): la piccola ha subito fatto notare alla madre quella “stranezza“. La donna, allarmata, ha riferito tutto al marito, il quale ha chiamato la polizia. Accertati i fatti, l’uomo è finito in manette: è un cittadino italiano di 30 anni residente nella provincia di Como, ritenuto responsabile di detenzione di materiale pornografico realizzato utilizzando minori. Era un sabato pomeriggio dello scorso autunno quando i poliziotti della Polaria disono intervenuti neidel salone arrivi dell’aeroporto milanese, perché era stata segnalata la presenza di “una persona intenta a filmare dei bambini”.