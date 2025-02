Unlimitednews.it - PCOS, Toscani “Acne e alopecia segni clinici principali”

Leggi su Unlimitednews.it

ROMA (ITALPRESS) – “Idellasono l’e il diradamento dei capelli. Tutti fattori che impattano moltissimo sulla vita di una donna, perché minano la sua femminilità e la sua bellezza. Da qui possono nascere problematiche psicologiche. Noi, come dermatologi, cerchiamo di capire la causa e, una volta individuata, possiamo intervenire”. Lo ha detto Marco, Specialista in Chirurgia Plastica e Dermatologia e Presidente S.I.Tri, a margine della maratona informativa in Senato sulla sindrome dell’ovaio policistico. spf/mgg/gtrUnlimited News - Notizie dal mondo