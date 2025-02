Unlimitednews.it - PCOS, al via dal Senato la maratona informativa

ROMA (ITALPRESS) – A 90 anni dallo studio di Stein e Leventhal del 1935 sulla Sindrome dell’Ovaio Policistico (), patologia che colpisce tra il 5% e il 18% delle donne in età fertile e che spesso è causa di infertilità, su iniziativa delre Marco Scurria (Fdl) l’Associazione scientifica EGOI-organizza una serie di eventi istituzionali e di formazione medico-scientifica che verranno promossi nel 2025, anno dedicato alla sensibilizzazione e all’approfondimento di questa patologia ancora poco conosciuta.Ad aprire la serie di iniziative, il convegno istituzionale – Tavola Rotonda che si è svolta presso ildella Repubblica, in Sala Zuccari.Un’occasione di dialogo, confronto diretto e maggiore consapevolezza sulla gestione della sindrome.La Tavola Rotonda ha incluso anche uno spazio per interventi e domande delle partecipanti affette dalla patologia e presenti in sala.