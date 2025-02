Calciomercato.it - Pazienza finita e bufera Motta: Yildiz nel mirino

Leggi su Calciomercato.it

PSV-Juve: momenti di tensione sulla panchina bianconera dopo il gol del momentaneo 1-0 degli olandesi firmato da Ivan Perisic. Cosa è successoThiagoancora protagonista in qualche modo di PSV-Juve. Dopo il botta e risposta con Cambiaso, successivo all’infortunio di Renato Veiga, il tecnico bianconero ha avuto uno ‘scontro’ con Kenannel momento in cui gli olandesi sono andati in vantaggio grazie al gran gol di Ivan Perisic.: bianconero nel(LaPresse) – Calciomercato.it, momenti di tensione: “Quello te lo devi togliere.”Come riportato da Alessandro Alciato, bordocampista di ‘Prime Video’, “c’è stato un momento di tensione” tra il fantasista turco (in panchina) e l’allenatore italo-brasiliano.“si è alzato per riscaldarsi con uno scaldacollo e Thiagogli ha detto: ‘Quello te lo devi togliere, non si deve sentire il freddo’.