Pavlo Makov usa il disegno per scandagliare gli angoli più intimi dell’anima

Scrivere e incidere. Due azioni apparentemente sconnesse ma che lo scrittore Leonardo Sciascia praticava in contemporaneo. Un interesse talmente forte e pervadente che nel 1998 è stato istituito, in suo onore, il “Premio Leonardo Sciascia amateur d’estampes” dagli scrittori e accademici Francesco Izzo e Gian Franco Grechi. Si tratta di un concorso internazionale, a cadenza biennale, che ammette sei tecniche calcografiche: bulino, puntasecca, acquaforte, acquatinta, maniera nera e, dalla settima edizione in poi, la silografia.Il 13 febbraio al Castello Sforzesco di Milano, nella Sala della Balla, si è tenuta la cerimonia di premiazione dei sei artisti che hanno partecipato all’edizione 2024-2025, seguita il giorno dopo dall’inaugurazione della quarta esposizione delle opere in concorso alla Fondazione Federica Galli.