Oasport.it - Pattinaggio artistico: grande Italia al Road to 26! Gutmann, Memola e Ghilardi-Ambrosini avanti nello short

Unasi erge a protagonista nella prima giornata del cosiddettoto 26 Trophy, competizione internazionale didi figura valida come test event per le Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Sul ghiaccio dell’Unipol Forum di Assago gli azzurri hanno dettato legge in tre eventi su quattro, rubando l’occhio con prestazioni molto positive.La nota più lieta è arrivata dalla gara femminile, dove a spuntarla è stata una Lara Nakiin grandissimo spolvero. La trentina, reduce dalla sesta piazza ai Campionati Europei, ha ritoccato il suo primato personale nel segmento confezionando una prova da 67.61 (36.76, 30.85) maturata grazie alla corretta esecuzione della catena triplo toeloop/triplo toeloop, del doppio axel e del triplo lutz in zona bonus.Bene anche la statunitense Isabeu Levito, rientrata da poco da un infortunio e autrice di un programma conservativo, in cui ha realizzato una combinazione triplo-doppio (triplo flip/doppio toeloop) perdendo leggermente terreno con una chiamata di filo non marcato nel triplo lutz, fattore che non le ha permesso di andare oltre 66.