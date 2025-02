Iltempo.it - Passaportopoli colpisce ancora. 5 arresti per corruzione sui visti d'ingresso ai clandestini

Leggi su Iltempo.it

Su delega della Procura della Repubblica di Roma, finanzieri del Comando Provinciale di Roma hanno eseguito un'ordinanza di applicazione di misura cautelare personale nei confronti di 5 persone (di cui 2 in carcere e 3 aglidomiciliari), per le ipotesi di reato die favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Il provvedimento cautelare, emesso dal G.I.P. del locale Tribunale, costituisce l'epilogo delle indagini coordinate dalla Procura della Repubblica capitolina ed eseguite dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Roma, nel cui ambito sono stati raccolti gravi indizi di colpevolezza nei confronti degli indagati, i quali avrebbero allestito, con la regia di un imprenditore extracomunitario residente a Roma, un imponente traffico illegale di ingressi in Italia, sfruttando le opportunità fornite dal c.