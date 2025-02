Ilrestodelcarlino.it - Passano il concorso ma non vengono assunti

Una situazione paradossale sta coinvolgendo i vincitori e gli idonei delper Operatori Socio-Sanitari indetto dall’Ast di Ascoli. Nonostante l’approvazione della graduatoria pubblicata il 31 ottobre 2024, ad oggi nemmeno i sei vincitori previsti dal bando sono stati. Gli idonei e vincitori denunciano in una nota una grave incongruenza: "mentre la sanità pubblica locale affronta evidenti carenze di operatori socio sanitari chi ha superato ilcon sacrificio e dedizione si ritrova ancora in attesa di un’opportunità lavorativa". Lo scorso 31 gennaio, gli idonei hanno partecipato a un presidio organizzato dall’Unione sindacale di base (Usb) per portare all’attenzione delle istituzioni la loro richiesta di assunzione immediata. I partecipanti alhanno raccontato il lungo percorso affrontato per ottenere l’idoneità: mesi di studio, viaggi costosi e faticosi fino ad Ancona, prove d’esame svolte in condizioni climatiche estreme (oltre 40 gradi) e speranze di un impiego stabile nella propria provincia.