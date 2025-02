Ilrestodelcarlino.it - Pascuzzi:: "Il parcheggio è superfluo"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Simone, consigliere comunale di San Mauro Pascoli e capogruppo di San Mauro Futura interviene per appoggiare la posizione del coordinatore di Forza Italia, Cristian Scagnelli, riguardante ilscambiatore. Dice Simone: "Ilscambiatore di San Mauro Mare è un’opera priva di visione strategica. Già durante la precedente amministrazione Garbuglia avevo sollevato forti dubbi sulla sua realizzazione. L’ampliamento dei posti auto nella frazione mare è indubbiamente necessario, ma ciò che ho sempre contestato è stata la scelta della posizione. Situato a ridosso dell’uscita della Statale Adriatica, con un numero limitato di stalli, ilrisulta inefficace rispetto alle reali esigenze della comunità. I bandi di gestione prevedevano che il concessionario garantisse non solo un servizio di navetta e bike sharing, ma anche infrastrutture come pensiline per l’ombreggiatura delle auto in sosta, oltre al pagamento di un canone di utilizzo.