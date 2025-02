Lanazione.it - Partite Iva irregolari, scoperte e chiuse 164 imprese fantasma

Prato, 19 febbraio 2025 – La guardia di Finanza di Prato nel 2024 ha scoperto durante i controlli per contrastare l’uso diIva164inesistenti. L’indagine ha coinvolto centinaia di aziende con sede legale o attività dichiarata nella provincia di Prato, concentrandosi in particolare su quelle registrate nei sei mesi precedenti. Attraverso l’analisi incrociata delle banche dati istituzionali e della fatturazione elettronica obbligatoria, insieme a verifiche sul territorio, le fiamme gialle hanno rilevato numerose anomalie. Questo approccio ha permesso di prevenire l’utilizzo di tali entità per fini illeciti. LeIVA individuate presentavano caratteristiche tipiche di strumenti utilizzabili per frodi fiscali, riciclaggio di denaro, trasferimenti illeciti di fondi o indebite monetizzazioni di crediti d’imposta.