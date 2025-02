Lortica.it - Parole e pensieri. La voce

Noi siamo il risultato di ciò che entra dentro di noi: cibo, emozioni,.Ogni giorno siamo diversi dal giorno precedente.Abbiamo una bocca e due orecchie.La bocca introduce il cibo ma anche genera la parola, il canto.Doniamo.Riceviamo.Il viaggio della parola: entrata ed uscita da noi.Lesono onde sonore emesse dalle nostre corde vocali ubicate nella gola (laringe) che trasformano i nostriin.Le corde vocali sono uguali per tutti gli essere umani, che però possono parlare lingue diverse tra loro in base alla loro cultura e ambiente geografico.Le corde vocali sono uguali sul piano anatomico per tutti, ma ciascuno ha la suadiversa dagli altri. Esiste lafemminile e lamaschile. Le corde vocali creano il canto, lacantata.