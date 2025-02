Parmatoday.it - "Parma ostaggio della microcriminalità": il 3 marzo corteo per le strade della città

Leggi su Parmatoday.it

"Giù le mani daper la sicurezza" è il titolomanifestazione che è stata indetta per il pomeriggio di lunedì 3con partenza da via Venezia e arrivo in piazza Garibaldi. E poi come sottotitolo: ": se le istituzioni latitano.