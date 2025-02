Ilrestodelcarlino.it - Pareggio in casa della capolista: frutto di grinta e corsa

Ma che Castelfidardo. Protagonista non solo in classifica, stazionando ormai da varie settimane nella parte sinistragraduatoria del girone F di D, ma anche sul campoindiscussa del raggruppamento: quella Samb che in, prima di domenica, aveva raccolto nove vittorie e un, subendo solo una sconfitta. E domenica al Riviera delle Palme Imbriola e compagni hanno imposto la ics ai rossoblù che per la terza domenica di fila sono usciti dal campo solamente con un punto (anche se in classifica mantengono un vantaggio in doppia cifra, dieci punti, rispetto alla seconde, Chieti e L’Aquila). Merito di un Castelfidardo sceso a San Benedetto rimaneggiato, viste le importanti assenze in difesa di capitan Fabbri e Morganti, squalificati al pari del portiere Osama oltre agli ormai infortunati di lungo corso Angeletti e Guella, ma con ‘carattere e fame’ come scrivono i tifosi.